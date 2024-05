Trwa wyścig z czasem. "Ukraina jest w kryzysie, ale Rosja jest w jeszcze większym"

- Rosjanie destabilizują Donbas - widać wyraźnie, że to właśnie przede wszystkim tam toczą się najcięższe walki. Oczywiście Charków też jest bombardowany rakietami. Jednak Rosjanie w tym momencie dążą do tego, żeby uzyskać dostęp do Charkowa na zasięg artylerii lufowej, czyli powiedzmy około 20 kilometrów. To byłoby dla nich dobre - dodaje.