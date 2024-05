Alarmujące informacje z Łotwy. Rosja chce zająć cztery obwody Ukrainy

Władimir Putin, dyktator Rosji, 30 września 2022 roku, ogłosił aneksję tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego do Federacji Rosyjskiej. Mimo to, do chwili obecnej, te obszary nie zostały w pełni opanowane przez siły rosyjskie.