Weszli do tunelu w stogu siana. Niecodzienne odkrycie w Bielsku Podlaskim

20 lat – tyle grozi mieszkańcowi powiatu bielskiego, u którego wykryto nielegalną plantację marihuany. Kryminalni z Bielska Podlaskiego (woj. podlaskie) ustalili, że 41-latek może posiadać narkotyki. Na terenie jego posesji miejsce do uprawy ujawniono w bardzo nietypowym miejscu. W przeszukaniu funkcjonariuszom pomagał wyszkolony pies. Policjanci skupili się na skrupulatnym sprawdzeniu pomieszczeń gospodarczych. Tam w stogu słomianych bel mundurowi zauważyli ukryty tunel. Jak podają, kiedy weszli do środka, okazało się, że na końcu znajduje się pomieszczenie o drewnianej konstrukcji. Mężczyzna ukrył tam nielegalną plantację konopi. Pomieszczenie było w pełni wyposażone do uprawy. Policjanci z Bielska Podlaskiego zabezpieczyli łącznie 60 krzaków i trzy słoiki. 41-latek został zatrzymany. Mężczyźnie postawiono już dwa zarzuty. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.