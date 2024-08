Weszli do stodoły na Mazowszu. Trzy osoby rzuciły się do ucieczki

Ponad 420 litrów cieczy z 4-CMC i 3 kilogramy substancji psychotropowych (klefedronu) zabezpieczyli stołeczni policjanci wspierani przez CBŚP. Funkcjonariusze weszli do wytypowanej stodoły w Gocławiu w powiecie garwolińskim na Mazowszu. W środku odkryli zaaranżowane laboratorium narkotykowe, gdzie akurat dobiegał końca proces produkcji narkotyków syntetycznych. Jak podali policjanci, w środku pracowały trzy osoby, które na widok mundurowych rzuciły się do ucieczki. Sprawcy nie spodziewali się jednak, że przed stodołą natkną się na kolejnych policjantów. Ci podjęli pościg za uciekającymi i po chwili wszyscy podejrzani byli już w rękach policji. Służby opublikowały wideo z wnętrza odkrytego laboratorium. "Podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania i wytwarzania wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, substancji psychotropowych, za co grozi im kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował podejrzanych na trzy miesiące" – podali w komunikacie funkcjonariusze.