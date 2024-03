Weszli do sklepu pod Poznaniem. Odkrycie w ścianie pogrążyło właściciela

Wpadł na cwany plan, jednak służby i tak wiedziały, gdzie szukać. Funkcjonariusze KAS z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, w trakcie przeszukania obiektu handlowego na terenie powiatu jarocińskiego, ujawnili papierosy i tytoń bez polskich znaków akcyzy. Co ciekawe, właściciel sklepu ukrywał towar w ścianie i pod kartonami z ubraniami. Mundurowi zatrzymali łącznie 20 260 szt. papierosów i 8,5 kg tytoniu. Mężczyzna przyznał się, że zabezpieczony towar należy do niego. Nielegalny towar przekazano do magazynu depozytowego Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, z kolei gdyby trafił on do sprzedaży, szacowane straty budżetu państwa wyniosłyby ponad 40 tys. zł. Wyroby tytoniowe nie posiadały polskich znaków akcyzy, a część z nich oznaczono "wschodnią" akcyzą. "Sprzedający przyznał się, że zabezpieczony towar należy do niego. Papierosy ukryto pod panelami zamontowanymi na jednej ze ścian wewnętrznych sklepu. Podejrzenie funkcjonariuszy wzbudziła również warstwa ułożonych na płasko kartonów, pod którymi przechowywano worki z tytoniem bez znaków akcyzy" - wyjaśniła Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu.