Weszli do pomieszczenia ukrytego w szafie. Niecodzienne odkrycie w Nowym Targu

Myślał, że ma wszystko pod kontrolą, jednak policja nie dała się nabrać. mieszkaniec Rabki-Zdroju wzbudził zainteresowanie policjantów zwalczających przestępczość narkotykową z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju. Ustalenia i intensywne czynności prowadzone w tej sprawie, doprowadziły funkcjonariuszy na teren sąsiedniego powiatu suskiego. Tam doszło do akcji, której mundurowi szybko nie zapomną. Służby udostępniły zdjęcia z akcji. Okazało się, że podejrzany miał ukryte pomieszczenie, które zasłaniała szafa, a w nim zajmował się hodowlą marihuany i produkcją narkotyków. "Mężczyzna został zatrzymany we wtorek, na terenie powiatu suskiego przez policjantów z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju. Funkcjonariusze zabezpieczyli sadzonki konopi i ponad 7 kilogramów marihuany oraz 300 tysięcy złotych w gotówce. Podejrzanemu za uprawę, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających, grozi kara pozbawienia wolności od 3 nawet do 20 lat" - wyjaśniła policja