Weszli do najdłuższej jaskini. Pokazali, co odkryli w środku

Kolejne ważne odkrycie w Shuanghe, najdłuższej jaskini Azji. Po długim czasie poszukiwań, grupie archeologów z Uniwersytetu Mountain Resources w Guizhou, udało się natrafić na szczątki przodków pandy wielkiej z późnego plejstocenu. Zdjęcia i nagrania z wnętrza jaskini udostępniła agencja Reutera. Widać na nich dobrze zachowane kości czy elementy czaszek z zębami. Badania w takich terenach wymagają specjalistycznych umiejętności, co można zauważyć na nagraniu, gdy archeolodzy poruszają się po stromych skałach, a momentami muszą przeciskać się przez wąskie szczeliny, uważając przy tym na przepaście. Jak wskazała szczegółowa analiza znalezionych szczątków, najstarszy z odkrytych osobników żył co najmniej 100 tys. lat temu. Naukowcy twierdzą, że nowo znalezione szczątki pandy wielkiej mogą dostarczyć kluczowych informacji do zrozumienia historii ewolucji genetycznej ich populacji i ewolucji wielkości w późnym plejstocenie.