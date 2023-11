Weszli do klas. Szokujące zdjęcia z chińskich szkół

Chiny zmagają się z nagłym wzrostem liczby zachorowań na choroby układu oddechowego, które dotykają zarówno dzieci, jak i dorosłych. Chociaż zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie jest to związane z pojawieniem się nowego patogenu, nie zmienia to faktu, że szpitale są przepełnione. Pojawiają się też kolejne doniesienia o śmierci pacjentów.