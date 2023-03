Weszli do jaskini. Przełomowe odkrycie dla człowieka

Międzynarodowy zespół badaczy dokonał odkrycia na wielką skalę. W jaskini Malalmuerzo w Andaluzji natknięto się na prehistoryczne ludzkie DNA liczące aż 23 tys. lat. Agencja Reutera udostępniła nagranie, na którym możemy zobaczyć miejsce, w którym dokonano odkrycia. Prehistoryczny genom uznawany jest przez ekspertów z Uniwersytetu w Kadyksie za przełom w poznawaniu historii ludzkości. To najstarsze ludzkie DNA odnalezione w tym regionie. Wszystko dlatego, że dzisiejszy Półwysep Iberyjski był dla ludzi schronieniem podczas ostatniej epoki lodowcowej. Jaskinie w najcieplejszym wówczas regionie odgrywają istotną rolę w poznawaniu dziejów ludzkiej populacji w Europie. To właśnie południe dzisiejszej Hiszpanii mogło być przyczółkiem do ponownej kolonizacji Starego Kontynentu w trakcie, gdy gdy lodowiec ustępował. Metody sekwencjonowanie prehistorycznego DNA rozwijają się dynamicznie, dlatego niewykluczone, że wkrótce poznamy więcej tajemnic tego znaleziska