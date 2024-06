Weszli do jaskini i zaginęli. Moment trudnej akcji ratunkowej w Hiszpanii

Nie zawsze doświadczenie pomaga w trudnych sytuacjach. Przekonała się o tym dwójka grotołazów, która weszła do sieci jaskiń w w pobliżu miasta Soba w północnym regionie Kantabrii w Hiszpanii. Para nie potrafiła wydostać się z jaskini. Agencja AP udostępniła nagranie z momentu trudnej akcji ratunkowej. Ratownicy z Gwardii Cywilnej zeszli do jaskiń i rozpoczęli poszukiwania zaginionej dwójki. W niedzielę byli oni uznani za zaginionych, ponieważ nie nawiązali kontaktu ze swoją grupą. Funkcjonariusze namierzyli ich dopiero wieczorem w poniedziałek i jak widać po nagraniu, nie wszędzie można było się przecisnąć. W kilku miejscach ratownicy musieli przeciskać się przez małe szczeliny. Finalnie jednak udało się namierzyć zaginionych, którymi okazali kobieta i mężczyzna z Hiszpanii. W pierwszym kontakcie obydwoje zachowywali się normalnie i nie skarżyli się na żadne dolegliwości. Służby zabrały jednak uratowanych grotołazów na badania do pobliskiego szpitala.