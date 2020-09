Wesela a koronawirus. Nowe obostrzenia

Jak podaje poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna", rząd wraca do pomysłu ograniczenia liczebności gości na weselach. Powód? Istotna liczba zachorowań na koronawirusa bierze swój początek właśnie na tego typu uroczystościach. Problemem jest także to, że potrafią na nie przyjeżdżać goście z całej Polski. Wtedy wirusa trudniej jest upilnować.

Gazeta podaje, że Ministerstwo Zdrowia skłania się do ograniczenia liczebności do stu gości weselnych na terenie całego kraju. Pomimo, że innego zdania jest szef GIS Jarosław Pinkas, który powiedział w programie WP "Newsroom", że wesela powinno się ograniczyć do 50 gości, a także wprowadzić ich rejestrację.