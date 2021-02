Wenezuela. Kobieta ukryła przed rodziną, że choruje na COVID-19. Doszło do tragedii

Wenezuela. Pozytywne wyniki testów. Nikt z rodziny nie przeżył

Mężczyzna i dzieci wykonali szybkie testy na COVID-19 . Wyniki były negatywne. W styczniu Fuentes zachorowała na zapalenie płuc i trafiła do szpitala. Ponowne testy wykonane u członków jej rodziny dały pozytywne wyniki, ale nikt nie miał objawów koronawirusa.

Po kilku dniach problemy pojawiły się u męża Fuentes. Mężczyzna trafił do szpitala. Tydzień póżniej zarówno on, jak i jego żona zmarli. Do końca stycznia zmarło również troje dzieci pary: czteroletnie bliźniaki oraz siedemnastolatek.