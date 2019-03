Wenezuela bez prądu. Dantejskie sceny i egipskie ciemności

Przedłużająca się awaria największej wenezuelskiej elektrowni przekształciła humanitarny kryzys w Wenezueli w prawdziwy koszmar. Chorzy i noworodki umierają w ciemnych szpitalach, nie działają lodówki i kostnice. A końca problemów nie widać.

Matki opłakujące chore dzieci, które nie otrzymały pomocy lekarskiej w pogrążonych w ciemnościach szpitalach. Lekarze ręcznie obsługujący wentylatory w inkubatorach wcześniaków. Porody przyjmowane przy świetle świec i latarek. Niedziałające kostnice pełne rozkładających się zwłok. To tylko kilka scen z ostatnich dni z Wenezueli, gdzie w czwartek awarii uległa największa elektrownia w Guri, zaopatrująca w prąd nawet 80 procent ludności kraju.

W wielu szpitalach i instytucjach generatory nie zadziałały, albo są zbyt małej mocy. Do stolicy kraju Caracas dociera prąd z innej linii energetycznej, ale jego dostawy są niewystarczające i sporadyczne.

Dantejskie sceny

Blackout to też mniejsze dramaty milionów ludzi. "Guardian" opisuje historię kobiety, której w czwartek udało się zaopatrzyć w duży zapas mięsa. Trzy dni później była zmuszona je wyrzucić, bo nie działała jej lodówka. W kraju, gdzie zdobycie żywności jest niewyobrażalnie trudne, to bolesna strata. Lepiej mają się ci, którzy posiadają generatory: na rogach ulic stanęły punkty, oferujące podładowanie telefonów komórkowych. Stawka to 1 dolar amerykański za 10 minut ładowania.