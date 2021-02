Wejście na K2 zimą. Trzech wspinaczy uznanych za zaginionych

O braku jakiejkowiel informacji o himalistach, którzy próbowali zdobyć K2 poinformował także kierownik komercyjnej ekspedycji Seven Summit Treks - Chhang Dawa Sherpa. Napisał on o tym w mediach społecznościowych i dodał, że "żaden z ich nadajników GPS nie wydaje się działać".

Wyprawa na K2. Akcja ratunkowa

W wyprawie na K2 udział brał także syn Sadpary - Sajid. Zawrócił on jednak gdy był powyżej obozu III. Miał on awarię butli tlenowej. Przypomnijmy, że Muhammad Sadpara zdobył osiem ośmiotysięczników. Jest on pierwszym zdobywcą Nanga Parbat zimą (2016 rok). Zrobił to razem z Baskiem Alexem Txikonem i Włochem Simone Moro.