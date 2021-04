Węgrzy będą śledzić komary roznoszące groźne choroby. Powstaje mapa

Główną przesłanką powstania serwisu były obserwacje naukowców. Wynika z nich, że w ostatnich latach na Węgrzech i w Europie na skutek zmian klimatycznych oraz rozwoju handlu międzynarodowego pojawiły się nowe, inwazyjne gatunki komarów. Tylko w ciągu ostatnich 10 lat, do 50 rodzimych gatunków dołączyły trzy nowe, które mogą przenosić na ludzi i zwierzęta wirusy i nicienie.

Badacze zwracają uwagę, że pierwszym krokiem do zwalczania tych zagrożeń jest dokładne zidentyfikowanie terenów występowania groźnych gatunków komarów, a także obserwacja na jakie obszary się przenoszą oraz w jakich okresach są najbardziej aktywne.

Każdy może się włączyć w tworzenie mapy

Stronę tworzy Sieć Badawcza Loranda Eoetvoesa (ELKH), jednak do jej budowy mogą włączyć się wszyscy. Mieszkańcy Węgier mogą przesyłać zdjęcia zauważonego lub schwytanego owada. Gdy zostanie on oficjalnie zidentyfikowany, naukowcy umieszczą go na krajowej, elektronicznej mapie występowania inwazyjnych komarów.