Wielkanoc w Niemczech. Kościoły apelują o jedność

Kościoły w Niemczech i na całym świecie świętują zmartwychwstanie Jezusa. Dla przewodniczącego niemieckiego episkopatu, biskupa Limburga Georga Baetzinga , Wielkanoc jest „genialnym pomysłem Boga”. W zmartwychwstaniu swego syna Bóg daje do zrozumienia, „jak bardzo zależy mu na życiu każdego człowieka, którego powołał do istnienia” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec podczas liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze w Limburgu.

Biskup Baetzing przyznał w swoim wielkanocnym kazaniu, że nie jest łatwo uwierzyć w życie po śmierci. – Trzeba być mocno zakorzenionym w wierze, a nawet to nie wystarczy – mówił. Wiara w życie po śmierci nie jest czymś oczywistym, nawet dla tych, którzy wychowali się w duchu chrześcijańskim. Wiara w zmartwychwstanie jest raczej „wielką, niezasłużoną łaską”. – Wielkanoc jest genialnym pomysłem Boga” – powiedział hierarcha. – Najlepszym od czasu, gdy stworzył świat.

Siła przesłania i cierpienie

Szczególna rola kobiet

Nawiązując do biblijnej historii wielkanocnej, w której dwie kobiety były pierwszymi ambasadorkami zmartwychwstania Jezusa, przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech podkreślił zaangażowanie kobiet w koronakryzysie . Przypomniał, że 80 procent osób pracujących w pielęgniarstwie to kobiety, a w opiece nad osobami starszymi 83 procent. – Pomagają i pocieszają pacjentów z covidem w placówkach opiekuńczych i na oddziałach intensywnej terapii.

Apel o jedność

Podczas Wigilii Paschalnej biskupi katoliccy w Niemczech wezwali do jedności i nadziei w obliczu pandemii. W niektórych kazaniach jednak skupiano się także na problemach Kościoła.

Kardynał Reinhard Marx z Monachium zaapelował, by nie tracić z oczu przesłania nadziei, pomimo kryzysów w społeczeństwie i Kościele. – Nie sprawdzimy się w tym kryzysie, jeśli każdy będzie chciał wygrać swoje życie, ale tylko wtedy, gdy będziemy pamiętać o „prawie paschalnym”: dawać życie i zyskiwać życie, co oznacza dzielić się życiem i używać go w duchu solidarności, czyniąc w ten sposób przyszłość możliwą – napominał arcybiskup.