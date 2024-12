Węgry stracą 1,04 mld euro z funduszy unijnych w ramach mechanizmu warunkowości. To pierwszy taki przypadek w historii UE, jak potwierdziła rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen w rozmowie z PAP. Środki te przepadną bezpowrotnie, co jest wynikiem braku działań ze strony węgierskiego rządu.

Rada UE zawiesiła 6,3 mld euro, co stanowi 55 proc. środków przyznanych Węgrom w ramach polityki spójności. Teraz Budapeszt traci pierwszą transzę w wysokości 1,04 mld euro. Środki te odpowiadają zobowiązaniom za 2022 r. i nie będą mogły być odzyskane. Węgierski rząd nie spełnił wymagań dotyczących wykorzystania funduszy unijnych, co skutkuje utratą pierwszej transzy 1,04 mld euro. Mechanizm warunkowości, uruchomiony wobec Budapesztu, ma na celu ochronę finansowych interesów UE. Węgry straciły również dostęp do środków z Krajowego Planu Odbudowy, co pozostawia ich w trudnej sytuacji finansowej.