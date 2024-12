Duda może mieć problemy? Prof. Zoll: jestem przekonany

- Może dojść do sytuacji, w której nieważne, kto wygra wybory, to druga strona i tak nie uzna go za prezydenta - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" sędzia Sądu Najwyższego Piotr Prusinowski. I tym samym dojdzie do sytuacji, gdy będzie dwóch prezydentów.