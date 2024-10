Jasne stanowisko ws. lekcji religii. Wskazał, kto ma rację

Dodał, że spotkanie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w środę w KPRM, daje nadzieję na to, że rząd i Kościoły dojdą do porozumienia. Zwłaszcza że strony podjęły decyzję o utworzeniu wspólnej podkomisji do spraw religii w szkole.