Węgry przedłużają stan kryzysowy. Trwa już od sześciu lat

Stan kryzysowy obowiązuje na Węgrzech już od 6 lat - od 15 września 2015 roku. Węgry były wówczas głównym krajem tranzytowym dla uchodźców i migrantów usiłujących dotrzeć do Europy Zachodniej. Do czasu wzniesienia przez władze węgierskie ogrodzenia na granicach z Serbią i Chorwacją w 2015 roku do kraju przedostało się prawie 400 tys. migrantów. Większość z nich zmierzała do bogatszych państw UE.