Węgrów. Kpiny z Beaty Szydło. Wszystko przez jedno zdjęcie

Szefowa rady programowej sztabu wyborczego PiS Beata Szydło odwiedziła Węgrów (woj. mazowieckie), gdzie "pod chmurką" spotkała z mieszkańcami. Opozycja szybko zwróciła uwagę na intrygujący szczegół. Posypały się komentarze.

Podczas spotkania z Szydło pogoda nie sprzyjała, co widać po tym, że zebrani chowają się pod parasolami. Tymczasem na Beatę Szydło czekał specjalny, niewielki podest. To właśnie on stał się podstawą do kpin pod adresem europosłanki.

Burza wokół filmu. Też z Węgrowa

- Nie będzie nigdy zgody PiS na to, żeby tak pogardzać drugim człowiekiem, tak, jak stało się to w Węgrowie. Ekipa PO pojechała tam po to, żeby spotkać się z Polakami. I co? Widzieliśmy wszyscy: ta pogarda, ten rechot, który roznosił się po tej ulicy. A ja mam krótki komunikat do tego towarzystwa: panie Arłukowicz, zabieraj pan koleżeństwo i wracajcie szybko przeprosić tego pana - komentowała Szydło podczas weekendowej konwencji PiS.