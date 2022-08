Węgla nie zabraknie? Poseł KO: "Apeluję, by ostrożnie podchodzić do słów premiera"

Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że Polacy nie będą zimą pozbawieni węgla i innych surowców. Zdaniem Pawła Kowala nie są to wiarygodne zapewnienia. - Mamy doświadczenie. Niedawno premier i prezes Glapiński zapowiadali, że w Polsce nie będzie inflacji, że ludzie mogą brać kredyty i na tej podstawie pakowali się w tarapaty - stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej w programie "Tłit". - Apeluję do wszystkich, by bardzo ostrożnie podchodzić do zapowiedzi premiera. Bardzo często nie bierze pod uwagę interesu narodowego, tylko interes zaplecza politycznego. Mówię to z bólem, bo chciałbym żyć w kraju, w którym premier, choćby nie wszyscy zgadzali się z nim politycznie, to gdy mówi o gospodarce, to można na tej podstawie podejmować decyzje. Nie przygotowali się do kryzysu energetycznego, choć wiele można było zrobić. Blokowali OZE, energię jądrową i transformację energetyczną, bo prowadzą ideologiczne dyskusje - ocenił.