Węgierski gołąb pokoju [OPINIA]

Rzecz w tym, że to, co głównie zapamiętano z wizyty w ukraińskiej stolicy, to wezwanie prezydenta Zełenskiego do zawieszenia ognia. Plan Orbána na Ukrainę pozostaje jednak niezmienny – odcięcie Ukrainy od pomocy wojskowej i finansowej zmusi ją do rozpoczęcia rozmów. Realnie doszłoby do tego tak naprawdę na drodze kapitulacji. Drugim czynnikiem sprzyjającym "pokojowi" ma być zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Od niemal początku wojny węgierskie władze stoją na stanowisku, że gdyby Trump dalej urzędował w Waszyngtonie, do wojny ogóle by nie doszło.