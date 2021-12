Według Ministerstwa Sprawiedliwości rośnie liczba skazanych za przestępstwa wobec zwierząt

Od dłuższego czasu w mediach mówi się oraz głośniej o prawach zwierząt. Dotyczy to również skazań i wyroków wobec sprawców ich cierpienia. Zdaniem "Otwartych klatek" obecne kary nie realizują funkcji prewencyjnej. Organizacja zwraca też uwagę, że przestępstwo wobec zwierzęcia ciężko jest wykryć i udowodnić, przez co większość sprawców kary po prostu unika. Gdy już dochodzi do jej wymierzenia, niejednokrotnie bywa za niska.