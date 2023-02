We dwóch pod ciągłym ostrzałem. Krwawe walki w okopach pod Donieckiem

Do sieci trafiło niesamowite i mrożące krew w żyłach wideo z okopów z perspektywy żołnierzy. Na nagraniu z okolic Doniecka widać jak dwóch obrońców Kijowa dzielnie odpiera atak Rosjan. Żołnierze wykazują się wielkim opanowaniem, podczas gdy z każdej strony słychać świst kul. Jeden z żołnierzy podaje swojemu koledze co chwilę kolejną broń - pocisk do naramiennej wyrzutni rakiet, granat, nowy magazynek do karabinu. Każdy ruch jest tu przemyślany, mimo śmiertelnego ryzyka i trudnych warunków. Ta dwójka w okopach współpracuje bez większej paniki, skutecznie odpowiadając na nieustające ostrzały Rosjan. W pewnym momencie widać, że jeden z okupantów leży ranny na ziemi. Nie wiadomo jaki był koniec nagrywanego starcia, ale jedno jest pewne. Opór Ukraińców wciąż trwa i szybko się nie skończy.