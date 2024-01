Niebezpieczna zabawa polityczna. "Granat bez zawleczki"

Wczoraj Donald Tusk odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego dotyczących przedterminowych wyborów, mówiąc, że jeśli prezydent chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może sam jako szef sejmowej większości zdecyduje się na skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów. Gość programu „Newsroom” Wirtualnej Polski Jan Maria Jackowski, były senator określił tę przepychankę wyborami, jako „granat z wyjętą zawleczką”, który obie strony sporu politycznego trzymają. - Nie sądzę, żeby do takiej sytuacji doszło (przedterminowych wyborów - przyp. red.). Chodzi o to, żeby przerzucać się tym granatem - stwierdził. Dodał również, że jest to pewnego rodzaju „spektakl polityczny”, który odzwierciedla nerwową atmosferę, jaka jest wokół budżetu. Jackowski jednak uspokaja. - To jest wielka chmura, z której deszczu nie będzie. Myślę, że jednak prezydent podpisze budżet - twierdzi.