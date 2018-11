Wciąż nieznany los Polaków. Zostali uprowadzeni miesiąc temu

W całkowitej tajemnicy toczą się negocjacje ws. 11 porwanych osób z kontenerowca Pomerania Sky. Powodem jest bezpieczeństwo marynarzy. W Nigerii utworzono specjalny sztab kryzysowy. Wśród marynarzy nich jest ośmiu Polaków.

27 października, ponad miesiąc temu, ok. 60 mil od wybrzeża Nigerii został porwany statek "Pomerania Sky". Kontenerowiec był pod libijską banderą i płynął z Angoli do nigeryjskiego portu Omme. Uprowadzonych zostało 11 osób: 8 Polaków, 2 Filipińczyków i 1 Ukrainiec. Wszyscy marynarze byli bezpieczni. Od tego momentu negocjowana jest kwota okupu.

- Piraci podpłynęli do statku dwoma łodziami, wdarli się na pokład kontenerowca i sterroryzowali załogę, która zdążyła przez radio nadać komunikat o problemach. Porwany został kapitan i oficerowie. To celowy ruch, dzięki czemu piraci mogą liczyć na wyższy okup. To częste działanie w Norwegii - mówił w rozmowie z WP kmdr Sebastian Kalitowski, ekspert ds. terroryzmu i były dowódca grupy płetwonurków w Formozie.