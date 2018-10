Porwani przez piratów to kapitan i oficerowie. "Nic im się nie stało"

Ośmiu Polaków zostało uprowadzonych przez piratów u wybrzeży Nigerii. Statek pod liberyjską banderą był ponad 60 mil od wybrzeża. – To klasyczne porwane dla okupu – mówi Wirtualnej Polsce kmdr Sebastian Kalitowski, ekspert ds. terroryzmu morskiego.

Jak się dowiedziała Wirtualna Polska, do ataku doszło w sobotę nad ranem. – To częste działanie w rejonie Nigerii. Piraci porywają członków kadry ofecerskiej. Dzięki temu mogą uzyskać wyższy okup. W tym regionie sięga on kilkudziesięciu-kilkuset tysięcy dolarów – mówi kmdr Kalitowski.