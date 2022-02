Wciąż dużo zakażeń. "Sporo zamieszania spowodowało wystąpienie ministra zdrowia”

Koronawirus w Polsce wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Minionej doby odnotowano blisko 29 tys. nowych przypadków COVID-19. Zmarły aż 372 osoby. Zdaniem dr Grażyny Cholewińskiej-Szymańskiej z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ta statystyka mogłaby wyglądać lepiej, gdyby nie niektóre komunikaty wysyłane przez Adama Niedzielskiego. - Trzeba sobie uświadomić, że Polacy słyszą to, co chcieliby usłyszeć i niestety dużo zamieszania spowodowało wystąpienie ministra zdrowia, który powiedział, że "jesteśmy w okresie początku końca epidemii". I Polacy tylko tyle usłyszeli. Natomiast nie usłyszeli drugiej części zdania, że póki co nie jesteśmy jeszcze społeczeństwem adekwatnie wyszczepionym - mówiła w programie "Newsroom" WP. Cholewińska-Szymańska przypomniała, że w Polsce nadal obowiązuje reżim sanitarny zakładający m.in. obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach czy unikanie dużych zgromadzeń. - Tego już Polacy nie chcieli usłyszeć. W związku z tym tuż po wystąpieniu pana ministra ludzie oszaleli ze szczęścia, pościągali maski i zachowują się tak, jakby nic się nie działo - dodała ekspertka. Według niej nic nie wskazuje na to, by sytuacja pandemiczna w naszym kraju miała ulec znaczącej poprawie w najbliższym czasie.