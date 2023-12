Wchłonęli mniejszą partię. "PiS ma twarz Mejzy"

Partia Republikańska Adama Bielana połączyła się z Prawem i Sprawiedliwością. Oznacza to, że członkiem PiS został również Łukasz Mejza - kontrowersyjny polityk, który dwa lata temu wyleciał z rządu po publikacjach Wirtualnej Polski na jego temat. - Już wiemy teraz, że Prawo i Sprawiedliwość ma twarz Mejzy. Brawo - skwitowała w programie "Tłit" Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji z Koalicji Obywatelskiej. Patryk Michalski dopytywał po co, jej zdaniem, Jarosławowi Kaczyńskiemu w partii taki polityk. - Nie wiem. Widocznie podziela te same wartości - skomentowała.

