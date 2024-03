Wbił szpilę PiS. Zareagował na spekulacje ws. zmiany nazwy

Odniósł się do swojego konkurenta w wyborach samorządowych. - Który nagle kocha równe prawa. Kocha prawa kobiet. Przejścia przez ulice, nadziemne. Próbuje robić aplikacje, które dawno funkcjonują. Chce wyrównywać płace. Te wybory o tym są. Żeby się nie dać nabierać na ludzi, którzy niszczyli samorząd, a dzisiaj będą próbowali udawać co innego. Nie dać się nabierać na ludzi, którzy chcą występować pod innym szyldem; może stąd ta zmiana nazwy. My się swojego szyldu nie wstydzimy, bo to właśnie KO i PO stały na straży samorządności - mówił Trzaskowski.