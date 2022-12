Ważny apel papieża. Mówił o "bezsensownej wojnie" w Ukrainie

Franciszek odniósł się także po raz pierwszy do protestów w Iranie. Zaapelował o to, by ustał tam przelew krwi. Zwracając się do dziesiątek tysięcy wiernych zebranych na placu Świętego Piotra, papież powiedział: niech światło Chrystusa "kieruje do trwałego rozejmu w Jemenie oraz do pojednania w Birmie i Iranie, aby ustał wszelki rozlew krwi".