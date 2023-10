Ważne stanowisko w państwie. Kukiz przypomina, co zrobiło PSL

Funkcja marszałka w nowym Sejmie będzie rotacyjna? Politycy PO mówią, że jest to brane pod uwagę. Paweł Kukiz ostrzega jednak koalicjantów. - Jeżeli to będzie umowa ustna, to może się tak samo zakończyć, jak moja umowa z PSL-em w 2019 roku - powiedział polityk, który dostał się do nowego Sejmu z listy PiS.