Weszli do ministerstwa. Znaleźli zaufanego człowieka Kaczyńskiego

- Ja mam w tej chwili wrażenie, że te wszystkie ministerstwa, te agencje, te fundusze zamieniły się w tej chwili w jedną wielką przepompownię. Tzn. Wyprowadzić jak najwięcej środków publicznych, do organizacji, do mediów PiS-owskich, po to żeby zablokować ręce przyszłym ministrom, którzy mają demokratyczny mandat do tego, żeby dokonywać zmiany zasad finansowania organizacji pozarządowych i instytucji, po to żeby wprowadzić nowe standardy, transparentne, jasne i zrozumiałe dla wszystkich, gdzie doświadczenie, gdzie potencjał organizacji i dobry projekt decyduje, a nie kontakt do PiS-owskiego polityka - powiedział Szczerba.