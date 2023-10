Michał Szczerba o nowej aferze PiS. "Gigantyczne nieprawidłowości"

- Dzisiaj kontynuujemy naszą kontrolę w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, uważamy, że tam doszło do gigantycznych nieprawidłowości w wyborze 198 projektów na kwotę blisko 2 miliardów złotych - powiedział poseł KO Michał Szczerba w programie “Tłit” Wirtualnej Polski. - Takie pieniądze rozdzielono. Zrobiono to 13 października już pod koniec dnia, znając wszystkie badania, które pokazywały, że nastąpi 15 października zmiana w Polsce. Dopchnięto te projekty, wyeliminowano 1300 pozostałych projektów bardzo dobrych, innowacyjnych - kontynuował poseł. - Nagle na liście, którą zobaczyliśmy z posłem Jońskim znalazły się projekty brata Łukasza Szumowskiego za 32,5 miliona, Daniela Obajtka i firmy z nim powiązanej za 28,5 miliona. Matika, czyli firmy, która kupowała Pegasusa dla CBA, ale też ludzie Morawieckiego, ludzie, którzy robili kampanię internetową Dudzie w 2020 roku - wyliczał Szczerba. Dodał, że prezesem PARP “jest człowiek Morawieckiego i Chłopika”. Chodzi o Mikołaja Różyckiego. Jak zaznaczył poseł KO, do konkursu zgłoszono 1540 projektów. I tylko 13 proc. z nich przeszło pozytywną weryfikację. - Wśród 198 projektów dostrzegamy projekty, które są powiązane albo w sposób bezpośredni albo pośredni z politykami PiS-u - przekonuje Szczerba.

