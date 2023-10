Kaczyński szykuje pracę dla ludzi z TVP? Zapowiada stworzenie większych mediów

- Są ludzie, którym można w ciągu dnia, jakiejś bardzo mroźnej zimy, wmówić że jest gorące lato - kontynuował. - Można jednocześnie w środku gorącego lata wmówić, że jest straszna zima i trzeba się ubrać we wszystko co najcieplejsze. Jest taki typ ludzi, do nich też musimy próbować dotrzeć, ja wiem że to jest trudno, ale musimy to uczynić - zapowiedział.