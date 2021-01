Ważne spotkanie w Kancelarii Premiera. Michał Dworczyk przyjmuje posłów opozycji

Dariusz Joński i Michał Szczerba przyjechali do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tuż przed godz. 9:00. To pierwszy raz od dawna, by szef KPRM, a jednocześnie rządowy pełnomocnik ds. narodowego programu szczepień zapraszał na poufne rozmowy polityków opozycji - i to tych, którzy od początku pandemii w obóz władzy uderzają najmocniej.