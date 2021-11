Ważne spotkanie. Lewica stawia PiS ultimatum

W piątek w Sejmie odbędzie się spotkanie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z przedstawicielami klubów i kół ws. walki z pandemią. Jest ono efektem rozmów, które odbyły się w środę w Sejmie z inicjatywy marszałek Elżbiety Witek. - Jestem zawiedziony wczorajszym zaproszeniem. Byłem na spotkaniu dwa dni temu i miałem wrażenie, że jest jakaś dobra intencja, chęć rozmowy. (...) Mam wielkie pretensje o to, że na spotkanie nie przychodzi pan Niedzielski. Deklaracje publiczne padają inne, a konfrontacja z faktami wypada źle. Nie ma żadnej ustawy, nie ma żadnego projektu. Pan Kraska powiedział wprost: czekamy na propozycje opozycji. Lewica te propozycje przedstawiła - komentował szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Rząd abdykował w stosunku do środowiska antyszczepionkowców, nie chce się przesunąć krok dalej (...). My pójdziemy dziś na to spotkanie, ale pójdziemy z jasnym przesłaniem: albo będą rozporządzenia, albo będą ustawy i wtedy dalej rozmawiamy, albo ich nie będzie i więcej na spotkania nie chodzimy. Nie damy się znowu kiwać rządowi po to, żeby przerzucać odpowiedzialność na opozycję - dodał Gawkowski.