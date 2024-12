Ważne różnice w polityce UE na tle USA czy Chin. "Działamy jako jedność"

- Działamy jako jedność. Mamy wspólną politykę handlową, celną, wspólną politykę gospodarowania naszymi łowiskami, wspólną politykę ochrony konkurencji i konsumenta. W tych obszarach UE dostała od państw kompetencje wyłączne - mówiła o cechach charakterystycznych gospodarki UE wobec USA czy Chin dr Małgorzata Bońkowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Unia Europejska na globalnej arenie jest unikalnym podmiotem, który różni się od mocarstw takich jak Chiny czy Stany Zjednoczone zarówno w strukturze, jak i w podejściu do polityki międzynarodowej. Dziennikarka WP Agnieszka Kopacz-Domańska rozmawiała o tych różnicach z ekspertami od spraw związanych z UE. Dr Bońkowska przedstawiła różnice UE w prowadzonej polityce gospodarczej na tle USA czy Chin. Dzięki sile gospodarczej, miękkiej dyplomacji i wspólnym wartościom, Unia działa jako stabilizator i promotor multilateralizmu. Oprócz tego w studiu WP poruszone zostały też problemy i zagrożenia wynikające z polityki UE na arenie międzynarodowej. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.