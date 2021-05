Ważne pytania o szczepionkę J&J. Jasne stanowisko Europejskiej Agencji Leków

Duński rząd ogłosił na początku maja, że rezygnuje ze szczepienia preparatem Johnson & Johnson. - Europejska Agencja Leków dała jasne i sztywne rekomendacje, że szczepionka J&J jest bezpieczna i skuteczna. Incydenty zakrzepowe są ultrarzadkie i badane, ale nie stanowią podważenia stosunku korzyści do ryzyka - mówił w programie "Newsroom WP" dr Grzegorz Cessak. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zapewniał, że "jeśli EMA miałaby jakiekolwiek wątpliwości, co do szczepionki J&J, to wpisałaby je do charakterystyki produktu leczniczego".

