Ważne informacje dla turystów. Najnowszy komunikat MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie odradza planowanie podróży do Strefy Gazy, terenów przyległych, jak również do strefy przygranicznej z Libanem i Syrią oraz do Jerozolimy. W odniesieniu do pozostałych obszarów Izraela i okupowanych terytoriów palestyńskich (Zachodni Brzeg Jordanu), MSZ zaleca unikanie podróży, które nie są absolutnie konieczne.