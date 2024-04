Szykują się do ataku na Izrael? "Istnieje ryzyko, że wymknie się to spod kontroli"

- Jesteśmy na etapie wdrażania operacji, która już została zatwierdzona. Pytanie, czym ona będzie, jaka będzie jej skala, na czym będzie ona dokładnie polegała, jaką przybierze formę. Czy to będzie atak ze strony Hezbollahu, czy to będzie atak z terytorium Iraku, Syrii, Jemenu czy może atak łączony z kilku kierunków, tak, by zadziałał efekt skali? Czy to będzie atak stricte z terytorium irańskiego, tak jak to część analityków wskazuje? - wylicza ekspert.