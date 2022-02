Ważna zapowiedź Ministerstwa Zdrowia. Okres izolacji będzie skrócony

- Mówimy tu nie tylko o skróceniu dla medyków czy służb mundurowych. Chcemy państwu w środę ogłosić - zrobi to pewnie minister Adam Niedzielski - skrócenie izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju. Wiąże się to z krótszym okresem objawowym, krótszym okresem, w którym zarażamy i z koniecznością przywracania do pracy pracowników w różnych branżach - poinformował rzecznik.