Testy na COVID-19 w aptekach. Część placówek rezygnuje

Polska w skali Europy jest na szarym końcu covidowej diagnostyki. Stan ten miał zmienić "dostęp do testów na COVID-19 w każdej aptece". Ostatecznie wymazy odbywają się jedynie w wybranych punktach. - Nie byliśmy w stanie się przystosować do wymogów, które pojawiły się w nocy. Rezygnujemy i już nie będziemy się w to angażować - mówią w rozmowie z WP farmaceuci.