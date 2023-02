Obajtek zwołał konferencję. "Jestem prezesem poważnej firmy"

Prezes Orlenu powiedział, że po wizycie Joe Bidena w Polsce dostawy ropy do Polski zostały wstrzymane. - W żadnym wypadku tego nie odczujemy. Jesteśmy zabezpieczeni z takich kierunków jak Morze Północne, Afryka Zachodnia, Zatoka Meksykańska i Zatoka Perska. Rosjanie przestali przesyłać do Polski 10 proc. ropy. Dlaczego nie zerwaliśmy tej umowy? Dla dobra Orlenu i dla dobra Polaków. Wyobrażacie sobie państwo, co to znaczy zerwać umowę i zapłacić karę? Te pieniądze i tak by trafiły do reżimu Putina. Nie mogliśmy tego zrobić - tłumaczył.