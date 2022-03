Atak węża. Przerażające wideo z Afryki

Zdumiewająca sytuacja została sfilmowana przez Georgie Lawless w prywatnym rezerwacie Ngala Private Game w w Parku Narodowym Krugera w RPA. Te waleczne ptaki to wikłacze maskowe. Są ogólnie znane ze swoich niesamowitych umiejętności budowania pięknych, precyzyjnych i bardzo wytrzymałych gniazd. Tworzą je zwykle na krawędzi gałęzi. Dla dodatkowej ochrony i łatwej obrony przed drapieżnikami ptaki najczęściej decydują się osiąść w kolczastych akacjach. Jednak w tym przypadku ciernie nie były nie były przeszkodą dla drapieżnika. Wąż, widziany w tych rzadkich okolicznościach to Boomslang, czyli w dosłownym tłumaczeniu "Wąż Drzewny". Wikłacze maskowe desperacko robiły wszystko, aby odciągnąć drapieżnika i uchronić przed nim swoje pisklęta. Niestety nie do końca im się to udało. Wąż dostał się do jednego z gniazd, zabrał, co mógł i ostatecznie uciekł w ciągu ułamka sekundy.