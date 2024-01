"Wawrzyk nie jest kozłem ofiarnym". Były premier mówi wprost

Były premier, a obecnie europoseł Leszek Miller komentował w programie "Newsroom WP" sprawę zatrzymania byłego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka w związku z aferą wizową. Odniósł się do tego, że odcinają się od niego niedawni partyjni towarzysze z PiS. - Pamięć w polityce zależy od stanowiska. Jeżeli ktoś idzie w górę (...), to wtedy ma wielu znajomych. Natomiast jeżeli jest odwrotnie - ktoś pogrąża się w dół i ma poważne konflikty z prawem - to wtedy praktycznie nikt go nie zna. Tak to będzie wyglądać - stwierdził polityk. Dodał, że Wawrzyk nie jest “kozłem ofiarnym” w aferze wizowej. - Wydaje mi się, że można mówić współuczestnictwie. Natomiast, czy jest szefem wizowej mafii? (...) To dopiero się dowiemy. Jest na pewno kluczową postacią w tej aferze - podsumował.