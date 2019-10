Watykan. Synod opowiedział się za możliwością wyświęcania żonatych mężczyzn

Wielka zmiana w Kościele. Wyświęcanie na księży żonatych stałych diakonów – za taką możliwością opowiedział się synod biskupów na temat Amazonii. Zapis znalazł się w dokumencie podsumowującym obrady. To właśnie on może doprowadzić do zmiany zasad celibatu.

Watykan. Papież Franciszek na Placu Świętego Piotra (East News, Fot: VM/Polaris Images/East News)

W dokumencie mowa jest o możliwości "wyświęcania mężczyzn - odpowiednich i uznanych przez wspólnotę - którzy będą mieli owocny diakonat stały i otrzymają właściwe przygotowanie do kapłaństwa, mając rodzinę prawnie założoną i trwałą".

Dlatego, jak zaznaczono w jednym z przegłosowanych punktów, kompetentne władze muszą ustanowić "kryteria i dyspozycje" w tej sprawie. Przedstawiony dokument będzie podstawą dla adhortacji apostolskiej, jaką napisze papież Franciszek jeszcze w tym roku.

Watykaniści odnotowują, że jest to nowość. Taka propozycja rozwiązania problemu braku księży na odległych terenach Amazonii pojawiła się w dokumencie roboczym synodu i była na nim szeroko dyskutowana, budząc protesty części hierarchii.

Obrady pod hasłem "Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej" trwały 3 tygodnie. Do dokumentu włączono także propozycję zdefiniowania "grzechu ekologicznego", czyli "działań bądź zaniedbań przeciwko Bogu, przeciwko bliźniemu, wspólnocie i środowisku". Za takie grzechy zostałyby uznane "czyny i nawyki powodujące zanieczyszczenie i zniszczenie harmonii środowiska" - wyjaśniono.

Źródło: RMF