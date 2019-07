Watykan. Przełom w poszukiwaniach zaginionej dziewczynki?

Dwa grobowce na cmentarzu nieopodal Bazyliki Świętego Piotra zostaną otwarte - zdecydował we wtorek watykański sąd. To element postępowania ws. zaginięcia w 1983 roku 15-letniej Emanueli Orlandi - poinformował dyrektor biura prasowego Stolicy Piotrowej Alessandro Gisotti.

Grobowce zostaną otwarte 11 lipca w obecności prawnych przedstawicieli rodziny zaginionej oraz krewnych pochowanych tam osób - dodał w oświadczeniu watykański rzecznik. Na miejscu ma pojawić się także żandarmeria watykańska. Ma to być pierwszy etap wielowątkowego postępowania, które obejmie również badania DNA.

Według jednej z hipotez, 15-latka miała zostać uprowadzona w biały dzień w Rzymie. Prawdopodobnie mogła zostać pochowana na cmentarzu Teutońskim, który znajduje się przy bazylice świętego Piotra w Watykanie. To właśnie tam śledczy otworzą grobowce.

"Szukajcie tam, gdzie wskazuje anioł"

- Po 35 latach braku współpracy wszczęcie dochodzenia to ważny przełom - komentował w kwietniu decyzję Stolicy Apostolskiej Pietro Orlandi. Brat zaginionej 15-latki od lat walczy o ujawnienie prawdy. To właśnie on miał żądać przeszukania grobowców na watykańskim cmentarzu