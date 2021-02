Watykan. Nadużycia w preseminarium. Skandal ujawnił Polak

Na ławie oskarżonych zasiadł 28-letni ksiądz Gabriele Martinelli. Oskarżono go o seksualne wykorzystywanie młodszego od siebie o rok ucznia, stosowanie przemocy i gróźb. Miało do tego dochodzić w latach 2007-2012. Obydwaj przez część tego okresu byli nieletni.

Watykan. Skandal w preseminarium. Nikt nie chciał uwierzyć Polakowi

O tym, co się działo, opowiedział autorowi książki wydanej we Włoszech, a także w programie telewizji RAI w 2017 roku. To doprowadziło do wszczęcia śledztwa w Watykanie.